06.02.2026 06:31:28
MCB Bank legte Quartalsergebnis vor
MCB Bank präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,64 Prozent zurück. Hier wurden 339,0 Millionen USD gegenüber 388,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
In Sachen EPS wurden 0,350 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MCB Bank 0,380 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 19,56 Prozent auf 1,63 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,31 Milliarden USD gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
