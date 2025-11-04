Whitestone REIT Aktie

WKN DE: A1JJ6F / ISIN: US9660842041

04.11.2025 16:27:04

MCB Real Estate Proposes To Buy Outstanding Shares Of Whitestone At $15.20/Share

(RTTNews) - Tuesday, MCB Real Estate issued a letter to all Whitestone REIT (WSR) shareholders, stating its proposal to acquire the company's outstanding shares for $15.20 per share in cash, with no financing contingency.

The consideration comprises of a 21.0 percent premium to Whitestone's share price and a 25.0 percent premium to Whitestone's 30-day VWAP as of November 3, 2025.

MCB has urged Whitestone board to immediately engage with it on its proposal to acquire the company or commence a public strategic alternatives process, including soliciting other acquisition proposals.

Currently, WSR is moving up 4.94 percent, to $13.18 on the New York Stock Exchange.

Whitestone REIT

Whitestone REIT

