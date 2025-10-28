Whitestone REIT Aktie

WKN DE: A1JJ6F / ISIN: US9660842041

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Whitestone REIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whitestone REIT veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Whitestone REIT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 38,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Whitestone REIT einen Umsatz von 39,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD im Vergleich zu 0,720 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 153,7 Millionen USD, gegenüber 155,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

