MDAX aktuell: Am Mittag Pluszeichen im MDAX

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 25 838,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 245,635 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,013 Prozent leichter bei 25 782,68 Punkten, nach 25 785,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 742,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 874,95 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,655 Prozent. Vor einem Monat, am 09.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 323,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der MDAX einen Wert von 25 819,66 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 09.02.2023, bei 29 036,39 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,72 Prozent ein. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 5,47 Prozent auf 111,75 EUR), Aroundtown SA (+ 4,69 Prozent auf 1,79 EUR), Gerresheimer (+ 2,98 Prozent auf 89,85 EUR), AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 34,20 EUR) und Stabilus SE (+ 1,86 Prozent auf 62,95 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 88,90 EUR), Delivery Hero (-1,54 Prozent auf 18,24 EUR), Aurubis (-1,52 Prozent auf 62,36 EUR), Evonik (-1,44 Prozent auf 17,13 EUR) und Jungheinrich (-1,17 Prozent auf 30,46 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 795 077 Aktien gehandelt. Mit 17,366 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,19 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at