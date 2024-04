MDAX aktuell: MDAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone

Der MDAX macht am Nachmittag Gewinne.

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 0,99 Prozent auf 26 549,98 Punkte zu. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 237,058 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,010 Prozent stärker bei 26 292,31 Punkten, nach 26 289,73 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 685,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 292,31 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 622,83 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.01.2024, den Stand von 25 839,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, notierte der MDAX bei 27 742,32 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,07 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 5,97 Prozent auf 29,45 EUR), AIXTRON SE (+ 4,09 Prozent auf 22,37 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,85 Prozent auf 102,40 EUR), Aroundtown SA (+ 3,52 Prozent auf 1,93 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,07 Prozent auf 14,12 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Befesa (-3,08 Prozent auf 31,42 EUR), WACKER CHEMIE (-1,77 Prozent auf 108,20 EUR), Evonik (-1,29 Prozent auf 19,19 EUR), Aurubis (-1,02 Prozent auf 73,00 EUR) und Gerresheimer (-0,89 Prozent auf 100,40 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 185 380 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,611 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at