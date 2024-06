MDAX aktuell: MDAX mittags in Grün

Der MDAX gewinnt heute an Wert.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent fester bei 27 082,49 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 240,775 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 26 966,51 Punkte an der Kurstafel, nach 26 965,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 966,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 27 222,92 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1,32 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 06.05.2024, bei 26 567,44 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.03.2024, den Wert von 26 159,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, wies der MDAX 27 102,01 Punkte auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 0,910 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 3,21 Prozent auf 5,85 EUR), Nemetschek SE (+ 3,01 Prozent auf 94,00 EUR), Bechtle (+ 2,84 Prozent auf 47,04 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,65 Prozent auf 86,25 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,64 Prozent auf 22,35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil GEA (-1,59 Prozent auf 37,02 EUR), Jungheinrich (-1,44 Prozent auf 35,64 EUR), KRONES (-1,27 Prozent auf 124,20 EUR), Bilfinger SE (-1,17 Prozent auf 50,50 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,84 Prozent auf 100,15 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 318 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 19,122 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at