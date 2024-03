MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Am Montag verliert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,04 Prozent auf 26 612,79 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 248,596 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent leichter bei 26 621,60 Punkten in den Handel, nach 26 622,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 641,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 589,44 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 999,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Wert von 26 943,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, mit 26 484,15 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,840 Prozent abwärts. 27 272,39 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,61 Prozent auf 38,44 EUR), LEG Immobilien (+ 1,18 Prozent auf 78,92 EUR), HelloFresh (+ 0,85 Prozent auf 6,67 EUR), Bilfinger SE (+ 0,84 Prozent auf 43,34 EUR) und Aroundtown SA (+ 0,47 Prozent auf 1,71 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Delivery Hero (-1,96 Prozent auf 26,45 EUR), Jungheinrich (-1,14 Prozent auf 34,56 EUR), Siltronic (-1,11 Prozent auf 84,75 EUR), TAG Immobilien (-1,07 Prozent auf 12,46 EUR) und Ströer SE (-0,88 Prozent auf 56,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 381 147 Aktien gehandelt. Mit 18,502 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,34 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at