Siltronic Aktie

53,95EUR 0,40EUR 0,75%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

03.10.2025 07:54:53

Siltronic Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben zurückhaltend. Beim Waferhersteller Siltronic ist er für die Marge weniger negativ als der Konsens./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
53,00 € 		Abst. Kursziel*:
-18,87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
53,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,30%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

