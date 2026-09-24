freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|MDAX-Marktbericht
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24.09.2026 15:58:35
MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich leichter
Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,62 Prozent leichter bei 31 021,27 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 351,074 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,514 Prozent schwächer bei 31 055,46 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 215,77 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 30 791,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 065,86 Zähler.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,771 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der MDAX noch bei 32 031,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der MDAX mit 31 919,25 Punkten berechnet. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 30 309,84 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,134 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.
Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 2,22 Prozent auf 45,14 EUR), Sartorius vz (+ 1,82 Prozent auf 257,60 EUR), Salzgitter (+ 1,74 Prozent auf 52,75 EUR), Ströer SE (+ 1,29 Prozent auf 37,70 EUR) und Aurubis (+ 1,01 Prozent auf 169,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-3,98 Prozent auf 39,10 EUR), Schaeffler (-3,87 Prozent auf 6,70 EUR), HENSOLDT (-3,30 Prozent auf 76,68 EUR), Siltronic (-2,86 Prozent auf 74,75 EUR) und JENOPTIK (-2,79 Prozent auf 41,06 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 329 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,528 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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24.09.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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24.09.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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Analysen zu freenet AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|168,60
|0,42%
|freenet AG
|23,68
|0,08%
|HENSOLDT
|76,12
|-0,03%
|JENOPTIK AG
|40,80
|0,94%
|Nordex AG
|38,66
|0,00%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,71
|-0,16%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,46
|0,18%
|Salzgitter
|52,25
|0,29%
|Sartorius AG Vz.
|264,00
|0,08%
|Schaeffler AG
|6,61
|-0,90%
|Siltronic AG
|75,90
|0,46%
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,22
|0,54%
|thyssenkrupp AG
|14,87
|1,16%
|TUI AG
|6,53
|0,43%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 782,60
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