freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Marktbericht 24.09.2026 15:58:35

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich leichter

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich leichter

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,62 Prozent leichter bei 31 021,27 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 351,074 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,514 Prozent schwächer bei 31 055,46 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 215,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 791,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 065,86 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,771 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der MDAX noch bei 32 031,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der MDAX mit 31 919,25 Punkten berechnet. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 30 309,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,134 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 2,22 Prozent auf 45,14 EUR), Sartorius vz (+ 1,82 Prozent auf 257,60 EUR), Salzgitter (+ 1,74 Prozent auf 52,75 EUR), Ströer SE (+ 1,29 Prozent auf 37,70 EUR) und Aurubis (+ 1,01 Prozent auf 169,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-3,98 Prozent auf 39,10 EUR), Schaeffler (-3,87 Prozent auf 6,70 EUR), HENSOLDT (-3,30 Prozent auf 76,68 EUR), Siltronic (-2,86 Prozent auf 74,75 EUR) und JENOPTIK (-2,79 Prozent auf 41,06 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 329 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,528 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 168,60 0,42% Aurubis
freenet AG 23,68 0,08% freenet AG
HENSOLDT 76,12 -0,03% HENSOLDT
JENOPTIK AG 40,80 0,94% JENOPTIK AG
Nordex AG 38,66 0,00% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,71 -0,16% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,46 0,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 52,25 0,29% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 264,00 0,08% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 6,61 -0,90% Schaeffler AG
Siltronic AG 75,90 0,46% Siltronic AG
Ströer SE & Co. KGaA 37,22 0,54% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 14,87 1,16% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,53 0,43% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 782,60 -1,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen