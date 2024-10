MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Am Mittwoch fällt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 26 838,57 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 264,639 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,276 Prozent auf 26 860,69 Punkte an der Kurstafel, nach 26 935,00 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 873,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 808,04 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,037 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 16.09.2024, bei 25 412,15 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, bei 25 576,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 25 019,40 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,001 Prozent zu. Bei 27 641,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TeamViewer (+ 1,86 Prozent auf 12,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,04 Prozent auf 146,20 EUR), TAG Immobilien (+ 0,80 Prozent auf 16,45 EUR), Aroundtown SA (+ 0,76 Prozent auf 3,03 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,53 Prozent auf 114,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,09 Prozent auf 59,55 EUR), Nordex (-2,24 Prozent auf 12,65 EUR), thyssenkrupp (-1,46 Prozent auf 3,10 EUR), Lufthansa (-1,44 Prozent auf 6,59 EUR) und Gerresheimer (-1,38 Prozent auf 81,95 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 418 889 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 19,664 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,14 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,99 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

