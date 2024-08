MDAX aktuell: MDAX verbucht Verluste

Aktuell herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 15:41 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 25 089,96 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 246,513 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,322 Prozent auf 25 197,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25 116,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 292,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 062,02 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 25 176,06 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2024, den Wert von 26 344,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 706,20 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,51 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 641,56 Punkte. Bei 24 665,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Stabilus SE (+ 4,00 Prozent auf 44,15 EUR), HENSOLDT (+ 3,73 Prozent auf 34,50 EUR), AIXTRON SE (+ 2,58 Prozent auf 21,07 EUR), Gerresheimer (+ 1,71 Prozent auf 95,35 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,29 Prozent auf 37,66 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HelloFresh (-4,34 Prozent auf 5,64 EUR), thyssenkrupp (-2,24 Prozent auf 3,49 EUR), Delivery Hero (-2,01 Prozent auf 18,97 EUR), HUGO BOSS (-1,75 Prozent auf 35,40 EUR) und United Internet (-1,63 Prozent auf 20,58 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 327 376 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,334 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX präsentiert die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

