MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,34 Prozent schwächer bei 26 685,53 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 252,386 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,013 Prozent leichter bei 26 772,98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 776,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 809,76 Punkte, das Tagestief hingegen 26 669,66 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 120,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wurde der MDAX mit 26 252,13 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 446,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 0,569 Prozent zu Buche. Bei 27 272,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 1,48 Prozent auf 26,82 EUR), Aroundtown SA (+ 0,97 Prozent auf 1,88 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,96 Prozent auf 105,55 EUR), Scout24 (+ 0,79 Prozent auf 69,95 EUR) und Aurubis (+ 0,76 Prozent auf 66,55 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Bilfinger SE (-2,22 Prozent auf 41,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,82 Prozent auf 145,80 EUR), PUMA SE (-1,43 Prozent auf 40,72 EUR), JENOPTIK (-1,31 Prozent auf 28,60 EUR) und CTS Eventim (-1,21 Prozent auf 81,70 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 478 630 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18,954 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,88 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at