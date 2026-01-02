Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Kursentwicklung im Fokus
|
02.01.2026 12:26:21
MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags
Um 12:09 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,62 Prozent auf 30 807,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 364,671 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 30 715,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30 617,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 715,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 932,45 Zählern.
MDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,71 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 523,67 Punkten gehandelt. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 30 733,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der MDAX einen Stand von 25 718,85 Punkten auf.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 8,15 Prozent auf 18,72 EUR), AUTO1 (+ 4,91 Prozent auf 28,64 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,69 Prozent auf 67,50 EUR), thyssenkrupp (+ 3,58 Prozent auf 9,61 EUR) und HENSOLDT (+ 2,52 Prozent auf 75,25 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen KRONES (-1,77 Prozent auf 133,40 EUR), LEG Immobilien (-1,45 Prozent auf 61,35 EUR), HOCHTIEF (-1,36 Prozent auf 332,40 EUR), Aroundtown SA (-1,36 Prozent auf 2,61 EUR) und RATIONAL (-1,28 Prozent auf 653,00 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 876 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,145 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Mit 8,41 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Evonik-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25