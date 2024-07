MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der MDAX fiel am Montagabend.

Zum Handelsschluss fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,88 Prozent auf 25 677,32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 254,477 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,022 Prozent auf 25 898,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 904,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 25 898,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 589,39 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 25 719,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, wurde der MDAX mit 26 447,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 860,29 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 4,33 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,96 Prozent auf 140,80 EUR), KRONES (+ 1,90 Prozent auf 128,80 EUR), HENSOLDT (+ 1,30 Prozent auf 35,94 EUR), TUI (+ 0,98 Prozent auf 6,79 EUR) und Stabilus SE (+ 0,90 Prozent auf 44,85 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-4,70 Prozent auf 2,13 EUR), Nordex (-4,58 Prozent auf 12,93 EUR), HUGO BOSS (-2,91 Prozent auf 40,37 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,47 Prozent auf 35,91 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,33 Prozent auf 102,75 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 7 407 830 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,631 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at