MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,26 Prozent fester bei 25 550,89 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 245,814 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,030 Prozent höher bei 25 240,90 Punkten, nach 25 233,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 238,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 551,06 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,79 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 13.08.2024, einen Wert von 24 321,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 075,11 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 13.09.2023, bei 27 055,95 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,80 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 5,25 Prozent auf 2,97 EUR), HelloFresh (+ 5,24 Prozent auf 8,07 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,44 Prozent auf 37,90 EUR), Nordex (+ 4,21 Prozent auf 14,84 EUR) und HUGO BOSS (+ 3,62 Prozent auf 35,82 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Siltronic (-2,33 Prozent auf 67,20 EUR), Bilfinger SE (-0,98 Prozent auf 45,55 EUR), Nemetschek SE (-0,56 Prozent auf 88,75 EUR), Gerresheimer (-0,39 Prozent auf 102,60 EUR) und ENCAVIS (-0,35 Prozent auf 17,08 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 195 993 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,432 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

