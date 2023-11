MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Der MDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,21 Prozent auf 26 283,89 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 244,092 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,184 Prozent auf 26 016,40 Punkte an der Kurstafel, nach 25 968,50 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 492,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26 016,40 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 3,63 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, wurde der MDAX mit 24 976,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 518,51 Punkten gehandelt. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 25 509,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 3,17 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 626,97 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TAG Immobilien (+ 4,18 Prozent auf 12,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,49 Prozent auf 122,90 EUR), HUGO BOSS (+ 3,04 Prozent auf 58,98 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,88 Prozent auf 5,93 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 70,58 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil SMA Solar (-2,29 Prozent auf 55,45 EUR), Stabilus SE (-2,09 Prozent auf 58,65 EUR), Befesa (-1,77 Prozent auf 31,00 EUR), ENCAVIS (-1,54 Prozent auf 13,76 EUR) und LANXESS (-1,34 Prozent auf 23,58 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 395 861 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,359 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,15 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at