MDAX-Handel aktuell: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 25 685,16 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 250,076 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,011 Prozent höher bei 25 541,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 538,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25 541,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 685,16 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,00 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 965,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der MDAX 26 915,13 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 432,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 4,30 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 942,65 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 19,37 Prozent auf 22,52 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,24 Prozent auf 132,40 EUR), Siltronic (+ 2,04 Prozent auf 75,20 EUR), EVOTEC SE (+ 1,34 Prozent auf 9,84 EUR) und Delivery Hero (+ 1,27 Prozent auf 21,61 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-0,61 Prozent auf 35,78 EUR), TRATON (-0,48 Prozent auf 30,85 EUR), Talanx (-0,35 Prozent auf 71,50 EUR), K+S (-0,32 Prozent auf 12,53 EUR) und TAG Immobilien (-0,22 Prozent auf 13,81 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die AIXTRON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 496 223 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

