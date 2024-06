MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CTS Eventim-Aktie Anlegern gebracht.

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,30 EUR. Bei einem CTS Eventim-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,083 CTS Eventim-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 440,33 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 27.06.2024 auf 79,65 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +44,03 Prozent.

CTS Eventim wurde am Markt mit 7,51 Mrd. Euro bewertet. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des CTS Eventim-Papiers lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at