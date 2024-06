MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CTS Eventim-Aktie gebracht.

Am 07.06.2019 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 40,16 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24,900 CTS Eventim-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.06.2024 gerechnet (80,45 EUR), wäre das Investment nun 2 003,24 EUR wert. Damit wäre die Investition um 100,32 Prozent gestiegen.

Am Markt war CTS Eventim jüngst 7,61 Mrd. Euro wert. Der CTS Eventim-Börsengang fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des CTS Eventim-Papiers wurde der Erstkurs mit 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at