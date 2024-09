MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren eingefahren

Am 20.09.2019 wurde die FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 34,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,926 Anteile im Depot. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Anteile wären am 19.09.2024 116,91 EUR wert, da der Schlussstand 39,96 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 116,91 EUR entspricht einer Performance von +16,91 Prozent.

FUCHS SE VZ wurde am Markt mit 4,67 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at