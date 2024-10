MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gerresheimer von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gerresheimer-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Gerresheimer-Aktie bei 50,02 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Gerresheimer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,999 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.10.2024 auf 76,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,24 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 53,24 Prozent gleich.

Gerresheimer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,68 Mrd. Euro. Am 11.06.2007 wurden Gerresheimer-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Gerresheimer-Aktie lag beim Börsengang bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at