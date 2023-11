MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein HelloFresh-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen HelloFresh-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden HelloFresh-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das HelloFresh-Papier bei 49,90 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die HelloFresh-Aktie investiert hat, hat nun 200,401 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen HelloFresh-Aktien wären am 17.11.2023 3 212,42 EUR wert, da der Schlussstand 16,03 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,88 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von HelloFresh belief sich zuletzt auf 2,77 Mrd. Euro. HelloFresh-Papiere wurden am 02.11.2017 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer HelloFresh-Aktie auf 10,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at