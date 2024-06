MDAX-Papier KRONES-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich KRONES-Aktionäre freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die KRONES-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier KRONES am 04.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 2,20 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 25,71 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 55,29 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 25,01 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Der KRONES-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 127,00 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von KRONES, demnach wird das KRONES-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem KRONES-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2023 weist der KRONES-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,67 betrug.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der KRONES-Kurs via XETRA 64,51 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 71,11 Prozent besser entwickelt als der KRONES-Kurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (GEA) erweist sich KRONES 2023 als Top-Dividenden-Aktie. Bei der Dividendenrendite ernüchtert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Dividendenauszahlung ist KRONES mit einer Dividende in Höhe von 55,29 Mio. EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil GEA ganz vorn mit 1,00 Prozent.

Dividendenschätzung von KRONES

Für 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,60 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,04 Prozent ansteigen.

KRONES-Basisinformationen

KRONES ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,981 Mrd. EUR. KRONES weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,73 auf. Im Jahr 2023 erzielte KRONES einen Umsatz von 4,721 Mrd.EUR sowie ein EPS von 7,11 EUR.

Redaktion finanzen.at