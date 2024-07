MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die LEG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des LEG Immobilien-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 131,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 76,132 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 204,80 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 16.07.2024 auf 81,50 EUR belief. Damit wäre die Investition 37,95 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 6,09 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie lag beim Börsengang bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at