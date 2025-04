Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Um 09:11 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent auf 24 946,84 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 261,357 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 1,64 Prozent fester bei 25 045,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 640,54 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 152,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 940,76 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 29 560,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2025, stand der MDAX noch bei 25 574,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 27 136,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 verlor der Index bereits um 3,00 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 30 505,59 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 5,42 Prozent auf 42,53 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,57 Prozent auf 52,60 EUR), HENSOLDT (+ 4,34 Prozent auf 58,85 EUR), Delivery Hero (+ 3,47 Prozent auf 21,79 EUR) und Bilfinger SE (+ 3,36 Prozent auf 61,50 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen LEG Immobilien (-1,84 Prozent auf 66,65 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,35 Prozent auf 19,78 EUR), TRATON (-1,03 Prozent auf 26,94 EUR), TAG Immobilien (-0,88 Prozent auf 12,46 EUR) und K+S (-0,57 Prozent auf 12,29 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 020 899 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 23,137 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,07 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

