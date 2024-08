MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Delivery Hero-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag bei 45,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Delivery Hero-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 220,264 Delivery Hero-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2024 gerechnet (20,86 EUR), wäre das Investment nun 4 594,71 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 54,05 Prozent gleich.

Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 6,11 Mrd. Euro wert. Der Delivery Hero-Börsengang fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Die Delivery Hero-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at