MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Am 27.06.2023 wurde die HELLA GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das HELLA GmbH-Papier an diesem Tag bei 70,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investierten, hätten nun 14,205 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 207,39 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Papiers am 26.06.2024 auf 85,00 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 207,39 EUR, was einer positiven Performance von 20,74 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte HELLA GmbH einen Börsenwert von 9,52 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at