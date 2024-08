MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15,980 Knorr-Bremse-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 181,69 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 22.08.2024 auf 73,95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,17 Prozent.

Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,86 Mrd. Euro. Damals wurde der erste Kurs eines Knorr-Bremse-Anteils bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at