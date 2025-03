MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Donnerstag stand der MDAX via XETRA zum Handelsende 1,74 Prozent im Minus bei 29 127,84 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 298,629 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,077 Prozent stärker bei 29 667,49 Punkten, nach 29 644,73 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 680,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 774,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,517 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.02.2025, wurde der MDAX mit 27 397,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.12.2024, lag der MDAX noch bei 25 549,77 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 20.03.2024, bei 26 264,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 13,25 Prozent. Bei 30 505,59 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 989,87 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AUTO1 (+ 2,98 Prozent auf 22,84 EUR), Fraport (+ 2,65 Prozent auf 58,10 EUR), Talanx (+ 1,40 Prozent auf 97,50 EUR), CTS Eventim (+ 1,09 Prozent auf 101,60 EUR) und Ströer SE (+ 0,96 Prozent auf 58,05 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Knorr-Bremse (-6,69 Prozent auf 88,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-6,32 Prozent auf 65,20 EUR), Jungheinrich (-5,90 Prozent auf 33,84 EUR), Delivery Hero (-5,55 Prozent auf 22,63 EUR) und KION GROUP (-5,05 Prozent auf 44,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 13 703 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 24,880 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 6,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

