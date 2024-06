MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 21.06.2021 wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 34,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,835 Talanx-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.06.2024 auf 74,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 155,42 EUR wert. Mit einer Performance von +115,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Talanx jüngst 19,07 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Talanx-Papiere fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Talanx-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

