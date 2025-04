MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 21.04.2015 wurden thyssenkrupp-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das thyssenkrupp-Papier an diesem Tag 24,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,056 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,43 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 38,25 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 61,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 5,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at