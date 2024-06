MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der WACKER CHEMIE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,377 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 117,86 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 18.06.2024 auf 98,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,79 Prozent vermehrt.

Der WACKER CHEMIE-Wert an der Börse wurde auf 4,74 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at