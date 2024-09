MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CTS Eventim-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CTS Eventim-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,15 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 195,503 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.09.2024 auf 91,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 859,24 EUR wert. Damit wäre die Investition um 78,59 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 8,64 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 wagte die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der CTS Eventim-Aktie lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at