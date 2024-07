MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Evonik eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 10.07.2014 wurde die Evonik-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Evonik-Papier bei 28,76 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 34,771 Evonik-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.07.2024 668,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,23 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 33,15 Prozent.

Alle Evonik-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,99 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Anteile an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Evonik-Aktie auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at