FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Chemiekonzern gut in das Jahr gestartet sei, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Effizienzprogramm "Tailor Made" unterstütze die gute Ergebnisentwicklung. Mit einer breiten konjunkturellen Erholung rechnet Spengler aber frühestens 2026, wenn das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket in Deutschland sukzessive umgesetzt werde./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 16:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 16:21 / MEZ





