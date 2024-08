MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen K+S-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem K+S-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die K+S-Aktie letztlich bei 17,73 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 564,016 K+S-Aktien. Die gehaltenen K+S-Papiere wären am 05.08.2024 6 556,68 EUR wert, da der Schlussstand 11,63 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,43 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at