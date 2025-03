FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 14 Euro belassen. Analyst Axel Herlinghaus verwies auf die deutlichen Kursverluste am Vortag, nachdem die USA ? wohl im Gegenzug für ein gewisses Einlenken in den Waffenruhe-Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine - Russland helfen wolle, wieder Zugang zum Weltmarkt für Düngemittelexporte zu erhalten. Der Markt habe wohl auch gravierende Auswirkungen auf die Preisarchitektur bei Kali geschlussfolgert, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Dieser Interpretation folgen wir nicht", betonte Herlinghaus./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 17:09 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 17:13 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.