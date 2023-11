MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Knorr-Bremse-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,76 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 18,954 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 053,83 EUR, da sich der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie am 16.11.2023 auf 55,60 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 5,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 9,06 Mrd. Euro. Damals wurde der erste Kurs der Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at