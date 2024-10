MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Knorr-Bremse-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Knorr-Bremse-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Knorr-Bremse-Anteile an diesem Tag 86,00 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,628 Knorr-Bremse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 934,30 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 03.10.2024 auf 80,35 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6,57 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Knorr-Bremse eine Börsenbewertung in Höhe von 12,89 Mrd. Euro. Zum Börsendebüt des Knorr-Bremse-Papiers wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at