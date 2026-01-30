HomeStreet Aktie
WKN DE: A1JASV / ISIN: US43785V1026
|
30.01.2026 12:14:18
Mechanics Bancorp Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Mechanics Bancorp (MCHB) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $124.302 million, or $0.54 per share. This compares with $51.663 million, or $0.24 per share, last year.
Mechanics Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $124.302 Mln. vs. $51.663 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.24 last year.
Fourth-quarter net interest income was $181.465 million, higher than $128.400 million in the same period last year. Total noninterest income surged to $78.521 million from $18.535 million a year ago.
Total deposits stood at $19 billion as of December 31, 2025, compared with $13.9 billion on December 31, 2024.
Total loans were $14.2 billion on December 31, 2025, as against $9.6 billion as of December 31, 2024.
