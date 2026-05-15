Media Sentiment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Media Sentiment hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at