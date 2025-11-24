Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
24.11.2025 09:06:00
Meet the Stock Billionaire Warren Buffett Has Bought for 5 Consecutive Quarters (No, It's Not Shares of Berkshire Hathaway)
In a little over five weeks, one of the most illustrious investing careers on Wall Street will officially sunset. Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) billionaire boss, Warren Buffett, will be retiring from his role as CEO when 2025 ends and, in the process, hand over the reins of the company's $300 billion investment portfolio to incoming chief Greg Abel.There's little doubt that shareholders will be sad to see the Oracle of Omaha hang up his work coat. Since becoming CEO roughly 60 years ago, he's overseen a cumulative gain in Berkshire Hathaway's Class A shares (BRK.A) of better than 6,086,000%, as of the closing bell on Nov. 20.Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
