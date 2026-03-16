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16.03.2026 06:31:29

Mega Financial legte Quartalsergebnis vor

Mega Financial hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,45 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mega Financial 0,370 TWD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 93,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,14 Milliarden TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,99 Milliarden TWD.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,36 TWD gegenüber 2,35 TWD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 79,10 Prozent auf 37,59 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179,87 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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