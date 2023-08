Ein nachhaltig erfolgreicher Handel mit Aktien hängt maßgeblich von der sorgfältigen Auswahl der gehandelten Aktien ab. Das bevorstehende Webinar heute um 17:30 Uhr bietet Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, tiefgreifende Einblicke zu gewinnen. Sie werden in der Lage sein, die Kunst zu erlernen, Aktien mit Bewegungspotenzial zu identifizieren. Doch das ist noch nicht alles – Sie werden auch in die Feinheiten eingeführt, wie Sie diese ausgewählten Aktien mit einem Höchstmaß an Gewinn handeln können.





Das Webinar wird darüber hinaus aufzeigen, wie Sie die Hebelwirkung in Ihren Handelsansatz integrieren können, um Ihre Erfolgschancen noch weiter zu steigern. Diese äußerst wertvolle Technik wird Ihnen dabei helfen, Ihre Rendite zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren. Unser Experte Stefan Fröhlich wird Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen, sodass Sie in der Lage sein werden, die Hebelwirkung zu meistern und zu Ihrem vollen Vorteil zu nutzen.





Freuen Sie sich auf eine lehrreiche und interaktive Erfahrung, die Ihnen das nötige Wissen vermittelt, um Ihre Handelsstrategien zu optimieren und Ihre Gewinnchancen am Aktienmarkt zu maximieren. Melden Sie sich jetzt an und erweitern Sie Ihren Horizont im Aktienhandel!





Jetzt anmelden: Mehr Gewinn mit Amazon, Tesla und Co.







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.