Mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen stockt das Auswärtige Amt seine humanitäre Hilfe um weitere 18 Millionen Euro auf. Die Zivilbevölkerung soll dadurch mit überlebenswichtigen Gütern wie Wasser , Nahrung, Medikamenten und Kleidung versorgt werden, wie ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin sagte. Die humanitäre Hilfe für die palästinensischen Gebiete im laufenden Jahr steige damit auf insgesamt 179 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund begrüßte der Sprecher die Verlängerung der Waffenruhe. "Sie muss aus unserer Sicht so lange wie möglich anhalten, damit wir die dringend benötigte Hilfe zu den Menschen in Gaza bringen können."

Bei den deutschen Staatsbürgern, die sich noch immer in den Palästinensergebieten befinden, geht das Auswärtige Amt weiter von einer Zahl im "niedrigen dreistelligen Bereich" aus. Den Angaben zufolge konnten bislang mehr als 400 deutsche Staatsangehörige ausreisen./ax/bw/DP/jha