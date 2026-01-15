MEIKO NETWORK JAPAN legte Quartalsergebnis vor

MEIKO NETWORK JAPAN präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 13,31 JPY gegenüber 12,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,77 Prozent auf 6,03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at