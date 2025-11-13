MELCO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MELCO präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 181,95 JPY gegenüber 72,65 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,41 Prozent auf 28,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte MELCO 38,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at