Melexis Microelectronic Integrated Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Melexis Microelectronic Integrated Systems präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Melexis Microelectronic Integrated Systems mit einem Umsatz von insgesamt 214,5 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 197,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,66 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,78 EUR, nach 4,24 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 839,62 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 932,81 Millionen EUR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,93 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 842,50 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at