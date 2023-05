Meme-Rally: Chinesische Small-Cap-Aktien an US-Börse NASDAQ zeitweise mit kräftigen Anstiegen

• Anstieg einiger in der USA notierter chinesischer Small-Cap-Unternehmen• Rallys ähnlich wie bei Meme-Aktien im vergangenen Jahr• Hindenburg Research-Gründer kritisiert "Pump-and-Dump"

Kleinanleger nutzen Social-Media-Plattform

Einige in den USA notierte Aktien von chinesischen Small- und Micro-Cap-Unternehmen stiegen Ende April kräftig in die Höhe. Die enormen Anstiege erinnern an die Rallys bei so manchen Meme-Aktien im vergangenen Jahr, die von der starken Nachfrage durch Kleinanleger angetrieben wurden.

"Unabhängig davon, was auf dem breiteren Markt passiert, gibt es Gemeinschaften von Kleinanlegern, die sich darauf konzentrieren, Aktien zu handeln, die größere Player nicht können (oder wollen)", zitiert MarketWatch Tom Bruni, Hauptautor des Newsletters von StockTwits - einer Social-Media-Plattform zum Austausch zwischen Investoren, Händlern und Unternehmern, die bei Privatanlegern beliebt ist. "Ein gutes Beispiel dafür ist das, was gerade mit vielen chinesischen Low-Float-Aktien passiert - was mit einigen bekannten Favoriten wie Huadi International Group Co. Ltd., Addentax Group Corp. und Magic Empire Global Ltd. begann, hat sich [...] wie wild ausgebreitet", so Bruni. "Sobald eine relativ unbekannte Aktie eine übergroße Bewegung erfährt, werden Händler nach anderen Ausschau halten, die ähnliche Eigenschaften haben, in der Hoffnung, den nächsten großen Gewinner anzuführen", erklärt er gegenüber MarketWatch.

Enorme Kursanstiege

Die Top Financial Group-Aktie kostete am Donnerstag, den 27. April an der NASDAQ noch zeitweise 20 US-Dollar. Am Tag darauf erreichte das Papier ein neues 52-Wochen-Hoch bei 256,44 US-Dollar - ein Zuwachs von über 1.100 Prozent.

Die Magic Empire Global-Aktie notierte am 27. April an der NASDAQ noch bei 0,9280 US-Dollar und schnellte am Folgetag zeitweise bis auf rund 5,70 US-Dollar hoch, was ein Plus von mehr als 500 Prozent bedeutet.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, seien Top Financial als auch Magic Empire zu dieser Zeit zwei der am meisten beobachteten Aktien auf StockTwits gewesen. Magic Empire sei laut Daten, die von JPMorgan verfolgt wurden, zwischenzeitlich die am dritthäufigsten gehandelte Aktie von Privatanlegern gewesen.

Die Top Kingwin-Aktie, die donnerstags an der NASDAQ noch 4,78 US-Dollar kostete, erreichte freitags ein Hoch bei 9,12 US-Dollar - ein Anstieg von etwa 90 Prozent gegenüber dem Vortageswert.

Die U Power-Aktie kostete am 27. April noch zeitweise 5,38 US-Dollar, kletterte am nächsten Tag an der NASDAQ zwischenzeitlich auf 8,21 US-Dollar und stieg damit mehr als 50 Prozent im Wert.

Top KingWin und U Power hatten erst kurz zuvor im April ihren Börsengang an der US-Techbörse NASDAQ erfolgreich abgeschlossen.

Weitere viel diskutierte und gehandelte Titel

Neben den bereits genannten Titeln gibt es laut Tom Bruni einige weitere Aktien, die derzeit viel diskutiert und gehandelt werden, darunter GD Culture Group Ltd., Sentage Holdings Inc., Quhuo Ltd., MMTEC Inc., Hongli Group Inc., China Jo-Jo Drugstores Inc., AMTD Digital Inc., WeTrade Group Inc., Powerbridge Technologies Co. Ltd., Leju Holdings Ltd., Tian Ruixiang Holdings Ltd., Wah Fu Education Group Ltd. und Baosheng Media Group Holdings Ltd., berichtet MarketWatch.

"Obwohl diese Aktien branchenübergreifend sind, haben sie alle eine sehr kleine Größe und eine Verbindungen zu China gemeinsam", so Bruni. "Selbst auf ihrem Höhepunkt erreichen die Marktkapitalisierungen der meisten dieser Aktien nur mehrere zehn Millionen Dollar, was das Spielfeld auf kleinere Privatanleger beschränkt."

Laut Bruni nutzen Kleinanleger Social-Media-Websites wie StockTwits, um Trends zu entdecken, zu recherchieren und darauf in Echtzeit zu reagieren. "Infolgedessen haben viele dieser Namen in den letzten Wochen Tausende von Beobachter auf StockTwits gesammelt", gibt MarketWatch Bruni wieder. Allerdings befänden sich die meisten dieser Titel seiner Meinung nach in langfristigen Abwärtstrends, die Rallyes seien also häufig kurzlebig.

Kritik an "Pump-and-Dump"

Nathan Anderson, Gründer des bekannten Leerverkäufers Hindenburg Research übt Kritik an diesem Vorgehen. "Dies ist das Neueste in einem jahrelangen Muster von Dutzenden von an der Nasdaq notierten Unternehmen, die von Offshore-Betrügern benutzt werden, um Pump-and-Dump-Programme zu betreiben", zitiert Reuters Anderson. Er sieht den Börsenbetreiber Nasdaq in der Pflicht: "Die Nasdaq sollte diese Ticker stoppen, aber die Börse scheint sich stattdessen damit zufrieden zu geben, Listungsgebühren durch dreisten Betrug zu kassieren, der am helllichten Tag operiert", so Anderson.

Im vergangenen Herbst hatte die Nasdaq laut Reuters kurzlebige Aktienrallys von kleineren chinesischen Unternehmen nach ihrem Börsengang untersucht und im Zuge dessen auch die Vorbereitungen für den Börsengang von mindestens vier kleinen chinesischen Unternehmen gestoppt. Zusammen mit der nichtstaatlichen Wertpapierbehörde Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) habe die Nasdaq außerdem vor einer erhöhten Betrugsgefahr im Zusammenhang mit Börsengängen von Small-Caps gewarnt: Diese würden teilweise durch ein von sozialen Medien betriebenes Pump-and-Dump-Programm vorangetrieben werden.

Redaktion finanzen.at