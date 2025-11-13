Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 TRY. Im Vorjahresviertel waren -0,720 TRY je Aktie erzielt worden.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,77 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at